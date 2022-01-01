Валик Master Color 30-1041, 100 мм
Арт. О00000025671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиэстр
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- Валик, ядро 15мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, под 6мм ручку, 10см МASTER COLOR 30-1041 предназначается для работы с красками на водной основе.
Преимущества
- Используется для окрашивания гладких и поверхностей с некоторой шероховатостью
- Шубка выполнена из специального полиэстера с высотой ворса 13 мм