Валик Master Color 30-1041, 100 мм

Преимущества

Используется для окрашивания гладких и поверхностей с некоторой шероховатостью

Шубка выполнена из специального полиэстера с высотой ворса 13 мм

Валик, ядро 15мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, под 6мм ручку, 10см МASTER COLOR 30-1041 предназначается для работы с красками на водной основе.