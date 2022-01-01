Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Валик Master Color 30-1041, 100 мм
100 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-1041, 100 мм
    Арт. О00000025671
    Валик Master Color 30-1041, 100 мм

      Валик Master Color 30-1041, 100 мм

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025671

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиэстр
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм
      40 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      120 ₽
      5.0
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      Валик Master Color 30-1083, 100 мм
      65 ₽
      Валик Master Color 30-1083, 100 мм
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1211, ширина 250 мм
      230 ₽
      260 ₽
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1211, ширина 250 мм
      • -30 ₽
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1222, 100-150 мм
      130 ₽
      Ручка для валика, оцинкованная сталь Master Color 30-1222, 100-150 мм
      Шлифовальная губка Master Color 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния
      115 ₽
      Шлифовальная губка Master Color 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния
      Шлифовальный лист на бумажной основе, оксид алюминия, водостойкий РемоКолор 32-5-124, Р240, 220х270мм, 10шт.
      240 ₽
      Шлифовальный лист на бумажной основе, оксид алюминия, водостойкий РемоКолор 32-5-124, Р240, 220х270мм, 10шт.
      Шлифовальный лист на бумажной основе, оксид алюминия, водостойкий РемоКолор 32-5-108 Р80, 220х270мм, 10шт.
      260 ₽
      Шлифовальный лист на бумажной основе, оксид алюминия, водостойкий РемоКолор 32-5-108 Р80, 220х270мм, 10шт.
      Кисть плоская Лакра 0101020 2", белый, 50 мм
      60 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101020 2", белый, 50 мм
      Кисть плоская Лакра 101030 3", белый, 75 мм
      90 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 101030 3", белый, 75 мм
      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
      Смотреть
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик, ядро 15мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, под 6мм ручку, 10см МASTER COLOR 30-1041 предназначается для работы с красками на водной основе.

        Преимущества

        • Используется для окрашивания гладких и поверхностей с некоторой шероховатостью
        • Шубка выполнена из специального полиэстера с высотой ворса 13 мм