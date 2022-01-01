Валик Master Color 30-0836, 180 мм

Преимущества

Ролик станет надежным помощником для маляра при обработке гладких и полушероховатых поверхностей

Основа изделия выполнена из полипропилена

Валик легко и надежно крепится к ручке по трехточечной системе

Диаметр: 47/65 мм

Валик, ядро 47мм, микрофибра, ворс 9мм, под 8мм ручку, 18см МASTER COLOR 30-0836 оснащен микрофибровой шубкой, которая отличается сверхвысокой впитываемостью, удержанием и равномерным нанесением ЛКМ. Подходит для совместного использования с лазурями, пропитками и антисептиками.