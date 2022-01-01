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Валик Master Color 30-0836, 180 мм
230 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0836, 180 мм
    Арт. О00000025668
    Валик Master Color 30-0836, 180 мм

      Валик Master Color 30-0836, 180 мм

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025668

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик, ядро 47мм, микрофибра, ворс 9мм, под 8мм ручку, 18см МASTER COLOR 30-0836 оснащен микрофибровой шубкой, которая отличается сверхвысокой впитываемостью, удержанием и равномерным нанесением ЛКМ. Подходит для совместного использования с лазурями, пропитками и антисептиками.

        Преимущества

        • Ролик станет надежным помощником для маляра при обработке гладких и полушероховатых поверхностей
        • Основа изделия выполнена из полипропилена
        • Валик легко и надежно крепится к ручке по трехточечной системе
        • Диаметр: 47/65 мм