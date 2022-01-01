Валик Master Color 30-0836, 180 мм
Арт. О00000025668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик, ядро 47мм, микрофибра, ворс 9мм, под 8мм ручку, 18см МASTER COLOR 30-0836 оснащен микрофибровой шубкой, которая отличается сверхвысокой впитываемостью, удержанием и равномерным нанесением ЛКМ. Подходит для совместного использования с лазурями, пропитками и антисептиками.
Преимущества
- Ролик станет надежным помощником для маляра при обработке гладких и полушероховатых поверхностей
- Основа изделия выполнена из полипропилена
- Валик легко и надежно крепится к ручке по трехточечной системе
- Диаметр: 47/65 мм