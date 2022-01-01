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Валик Master Color 30-0837, 250 мм
290 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик Master Color 30-0837, 250 мм
    Арт. О00000025669
    Валик Master Color 30-0837, 250 мм
    Валик Master Color 30-0837, 250 мм
      Валик Master Color 30-0837, 250 мм
      Валик Master Color 30-0837, 250 мм

      Валик Master Color 30-0837, 250 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025669

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик, ядро 47мм, микрофибра, ворс 9мм, под 8мм ручку, 25см МASTER COLOR 30-0837 имеет микрофибровую шубку, которая обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удерживает и равномерно распределяет ЛКМ. Подходит для лазурей, пропиток и антисептиков.

        Преимущества

        • Данное изделие станет надежным помощником при обработке гладких и полушероховатых поверхностей
        • Основа ролика выполнена из полипропилена
        • Валик легко и надежно крепится к ручке при помощи трехточечной системы
        • Диаметр изделия: 47/65 мм