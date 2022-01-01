Валик Master Color 30-0837, 250 мм

Преимущества

Данное изделие станет надежным помощником при обработке гладких и полушероховатых поверхностей

Основа ролика выполнена из полипропилена

Валик легко и надежно крепится к ручке при помощи трехточечной системы

Диаметр изделия: 47/65 мм

Валик, ядро 47мм, микрофибра, ворс 9мм, под 8мм ручку, 25см МASTER COLOR 30-0837 имеет микрофибровую шубку, которая обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удерживает и равномерно распределяет ЛКМ. Подходит для лазурей, пропиток и антисептиков.