Валик Master Color 30-0837, 250 мм
Арт. О00000025669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
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- Валик, ядро 47мм, микрофибра, ворс 9мм, под 8мм ручку, 25см МASTER COLOR 30-0837 имеет микрофибровую шубку, которая обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удерживает и равномерно распределяет ЛКМ. Подходит для лазурей, пропиток и антисептиков.
Преимущества
- Данное изделие станет надежным помощником при обработке гладких и полушероховатых поверхностей
- Основа ролика выполнена из полипропилена
- Валик легко и надежно крепится к ручке при помощи трехточечной системы
- Диаметр изделия: 47/65 мм