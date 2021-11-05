Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см
Арт. Ю00000030665
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Дальность выброса, м
|10
|
Габариты, мм
|550x1100x650
С этим товаром смотрят
- Бензиновый снегоуборщик Master СМБ-6.5/660 считается незаменимым устройством, обеспечивающим качественную очистку территории от снежных завалов. Благодаря использованию мощного четырехтактного двигателя достигается повышенная производительность, минимальный расход топлива и продолжительный эксплуатационный период техники. Несомненным преимуществом является удобство в управлении, чему способствует наличие специального рычага на панели.
Преимущества
- Механическая трансмиссия
- Адаптировать данный снегоуборщик к любым условиям работы удается благодаря использованию пяти скоростей
- Исключить риск деформации желоба позволяет применение высокопрочного металла при его изготовлении
- Наличие колес с глубоким протектором способствует уверенному передвижению даже по обледенелой поверхности
- Аккуратная работа на любом покрытии гарантируется за счет возможности регулирования пластиковых полозьев