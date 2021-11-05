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Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см
3.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см
    Арт. Ю00000030665
    3.0
    1
    Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см
    Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см
      Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см
      Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см

      Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000030665
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		550x1100x650
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Master СМБ-6.5/660 считается незаменимым устройством, обеспечивающим качественную очистку территории от снежных завалов. Благодаря использованию мощного четырехтактного двигателя достигается повышенная производительность, минимальный расход топлива и продолжительный эксплуатационный период техники. Несомненным преимуществом является удобство в управлении, чему способствует наличие специального рычага на панели. 
        Преимущества
        • Механическая трансмиссия
        • Адаптировать данный снегоуборщик к любым условиям работы удается благодаря использованию пяти скоростей
        • Исключить риск деформации желоба позволяет применение высокопрочного металла при его изготовлении
        • Наличие колес с глубоким протектором способствует уверенному передвижению даже по обледенелой поверхности
        • Аккуратная работа на любом покрытии гарантируется за счет возможности регулирования пластиковых полозьев