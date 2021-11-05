Самоходный снегоуборщик бензиновый Master СМБ-6.5/660, 6.5л.с / V196см

Преимущества

Механическая трансмиссия

Адаптировать данный снегоуборщик к любым условиям работы удается благодаря использованию пяти скоростей

Исключить риск деформации желоба позволяет применение высокопрочного металла при его изготовлении

Наличие колес с глубоким протектором способствует уверенному передвижению даже по обледенелой поверхности

Аккуратная работа на любом покрытии гарантируется за счет возможности регулирования пластиковых полозьев

Бензиновый снегоуборщик Master СМБ-6.5/660 считается незаменимым устройством, обеспечивающим качественную очистку территории от снежных завалов. Благодаря использованию мощного четырехтактного двигателя достигается повышенная производительность, минимальный расход топлива и продолжительный эксплуатационный период техники. Несомненным преимуществом является удобство в управлении, чему способствует наличие специального рычага на панели.