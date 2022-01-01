Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.

Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления и в газовом оборудовании. Основное применение прокладок из фторопласта в быту это места с повышенной температурой и давлением. Подключение сильфонной подводки к котлу. Газового шлага к газовым приборам, места соединений полотенцесушителя и сгонов для подключения полотенцесушителя. Так же прокладки незаменимы при монтаже парового отопления. Главными преимуществами прокладок из фторопласта является пожарная безопасность, продолжительный срок службы, экологичность, высокий уровень эластичности и стойкость к воздействию агрессивных сред. Выдерживают давление до 110 бар. Рабочая температура от -270 до +260.