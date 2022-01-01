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Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.
55 ₽
Прокладки для радиаторов отопления
    Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.
    Арт. О00000041498
    Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.
    Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.
      Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.
      Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.

      Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404, 3/4", 2 шт.

      55 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041498

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прокладка
      Материал
      		фторопласт
      Все характеристики
      55 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прокладка из фторопласта MasterProf ИС.130404 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления и в газовом оборудовании. Основное применение прокладок из фторопласта в быту это места с повышенной температурой и давлением. Подключение сильфонной подводки к котлу. Газового шлага к газовым приборам, места соединений полотенцесушителя и сгонов для подключения полотенцесушителя. Так же прокладки незаменимы при монтаже парового отопления. Главными преимуществами прокладок из фторопласта является пожарная безопасность, продолжительный срок службы, экологичность, высокий уровень эластичности и стойкость к воздействию агрессивных сред. Выдерживают давление до 110 бар. Рабочая температура от -270 до +260.