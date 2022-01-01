Прокладка резиновая для воды MasterProf ИС.130384, 1", 4 шт.

Прокладка резиновая для воды MasterProf ИС.130384 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения. Прокладки размера 1" применяются при монтаже счетчиков воды 3/4" к трубопроводу (устанавливается между счетчиком и сгонами), гибкой подводки «Гигант», для подключения насосных станций и аналогичных соединений с накидной гайкой размером 1". Прокладки изготовлены из резины, благодаря чему имеют ряд преимуществ: обладают несущественным поглощением жидкости, а также повышенной устойчивостью к износу, непроводимостью электрической энергии и стойкостью к истиранию. Одним из главных преимуществ прокладок из резины является доступная цена, особенно при закупке резиновых прокладок оптом.