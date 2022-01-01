﻿Прокладка резиновая для воды MasterProf ИС.130380, 1/2", 10 шт.

Прокладка резиновая для воды MasterProf ИС.130380 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения. Прокладки размера 1/2" применяются для монтажа гибкой подводки и аналогичных соединений с накидной гайкой размером 1/2". Прокладки изготовлены из резины, благодаря чему имеют ряд преимуществ: обладают несущественным поглощением жидкости, а также повышенной устойчивостью к износу, непроводимостью электрической энергии и стойкостью к истиранию. Одним из главных преимуществ прокладок из резины является доступная цена, особенно при закупке резиновых прокладок оптом. Размер: 1/2", 19х10х2 мм.