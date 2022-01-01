﻿Прокладка резиновая для воды MasterProf ИС.130382, 3/4", 10 шт.

Прокладка резиновая для воды MasterProf ИС.130382 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения. Прокладки размера 3/4" применяются при монтаже счетчиков воды (устанавливается между счетчиком и сгонами), подключение смесителя к эксцентрикам, гибкой подводки «Гигант», насосов для повышения давления и насосных станций с размером подключения 3/4" и аналогичных соединений с накидной гайкой. Прокладки изготовлены из резины, благодаря чему имеют ряд преимуществ: обладают несущественным поглощением жидкости, а также повышенной устойчивостью к износу, непроводимостью электрической энергии и стойкостью к истиранию. Одним из главных преимуществ прокладок из резины является доступная цена, особенно при закупке резиновых прокладок оптом. Размер: 3/4", 24х12х2 мм