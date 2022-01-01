Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.

Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего, холодного водоснабжения и отопления. Силиконовые прокладки размера 1" могут применяться для подключения котельного и насосного оборудования к системе отопления, при монтаже счетчиков воды (устанавливается между счетчиком и сгонами), подключение смесителя к эксцентрикам, гибкой подводки «Гигант», насосов для повышения давления и насосных станций с размером подключением 1" и аналогичных соединений с накидной гайкой. Прокладки изготовлены из силикона, благодаря чему отличаются универсальностью, более выраженной эластичностью, отсутствием специфического запаха и серы в составе. Одним из главных преимуществ прокладок из силикона является возможность использования в трубопроводах с температурой до 280°C. Размер: 1", 30х19х2 мм.