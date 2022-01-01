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Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
40 ₽
Прокладки для радиаторов отопления
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
    Арт. О00000041497
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.
      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.

      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402, 1", 3 шт.

      40 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041497

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прокладка
      Материал
      		силикон
      Все характеристики
      40 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130402 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего, холодного водоснабжения и отопления. Силиконовые прокладки размера 1" могут применяться для подключения котельного и насосного оборудования к системе отопления, при монтаже счетчиков воды (устанавливается между счетчиком и сгонами), подключение смесителя к эксцентрикам, гибкой подводки «Гигант», насосов для повышения давления и насосных станций с размером подключением 1" и аналогичных соединений с накидной гайкой. Прокладки изготовлены из силикона, благодаря чему отличаются универсальностью, более выраженной эластичностью, отсутствием специфического запаха и серы в составе. Одним из главных преимуществ прокладок из силикона является возможность использования в трубопроводах с температурой до 280°C. Размер: 1", 30х19х2 мм.