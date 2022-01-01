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Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
30 ₽
Прокладки для радиаторов отопления
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
    Арт. О00000041495
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
    Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.
      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.

      Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.

      30 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041495

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прокладка
      Материал
      		силикон
      Все характеристики
      30 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления. Прокладки размера 1/2" применяются для монтажа гибкой подводки и аналогичных с накидной гайкой размером 1/2", устанавливается между арматурой с накидной гайкой и ниппелем с плоскостью. Прокладки изготовлены из силикона, благодаря чему отличаются универсальностью, более выраженной эластичностью, отсутствием специфического запаха и серы в составе. Одним из главных преимуществ прокладок из силикона является возможность использования в трубопроводах с температурой до 280°C. Размер: 1/2", 19х10х2 мм.