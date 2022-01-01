Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400, 1/2", 6 шт.

Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130400 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления. Прокладки размера 1/2" применяются для монтажа гибкой подводки и аналогичных с накидной гайкой размером 1/2", устанавливается между арматурой с накидной гайкой и ниппелем с плоскостью. Прокладки изготовлены из силикона, благодаря чему отличаются универсальностью, более выраженной эластичностью, отсутствием специфического запаха и серы в составе. Одним из главных преимуществ прокладок из силикона является возможность использования в трубопроводах с температурой до 280°C. Размер: 1/2", 19х10х2 мм.