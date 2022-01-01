Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130401, 3/4", 5 шт.

Прокладка силиконовая MasterProf ИС.130401 - предназначена для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления. Силиконовые прокладки размера 3/4" могут применяться для подключения котельного оборудования к системе отопления, при монтаже счетчиков воды (устанавливается между счетчиком и сгонами), подключение смесителя к эксцентрикам, гибкой подводки «Гигант», насосов для повышения давления и насосных станций с размером подключения 3/4" и аналогичных соединений с накидной гайкой. Прокладки изготовлены из силикона, благодаря чему отличаются универсальностью, более выраженной эластичностью, отсутствием специфического запаха и серы в составе. Одним из главных преимуществ прокладок из силикона является возможность использования в трубопроводах с температурой до 280°C. Размер: 3/4", 24х12х2 мм.