Газонокосильная машина MasterYard ES1233H B&S

Преимущества

Травосборник с ручным опрокидыванием. Травосборник объемом 200 литров легко опустошается прямо с места водителя, что создает удобство при работе

Удобное положение. Комфортное кресло с высокой спинкой гарантирует работу без преждевременной усталости

Удобство. Все элементы управления, включая рычаг установки высоты кошения травы, удобно расположены и доступны с сиденья оператора

Дополнительное освещение. MasterYard ES1233H оснащен большими фарами для работы в темное время суток

Регулятор положения деки может находиться в 7 рабочих положениях (30-85 мм)

Долговечный, мощный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt™ 3130 AVS Series с антивибрационной системой AVS

Верхнее расположение клапанов (OHV) снижает расход топлива

Чугунная гильза цилиндра повышает износостойкость

Гидростатическая трансмиссия (управление движением вперед и назад осуществляется при помощи сдвоенной педали)

Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать траву и забрасывать её в травосборник для более эффективного использования его объема

Подстаканник

Передний бампер

Электромагнитное включение ножей

Возможность подсоединить прицепное оборудование, разбрасывателя, комплекта для мульчирования, шнекороторного снегоочистителя, цепей противоскольжия и садового катка - для выполнения широкого спектра задач

Газонокосильная машина MasterYard ES1233H применяется на больших площадях для скашивания травы. Имеет режущую деку с двумя ножами. Благодаря гидростатической трансмиссии, скорость движения трактора автоматически изменяется во время перемещения в зависимости от нагрузки. Контейнер для сбора травы легко опустошается с места оператора. Бензиновый 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt™ 3130 AVS Series гарантирует высокую производительность и надежность. Запатентованная антивибрационная система AVS, сглаживающая колебания двигателя, обеспечивает долгий срок службы.