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Газонокосильная машина MasterYard ES1233H B&S
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Садовые тракторы
    Газонокосильная машина MasterYard ES1233H B&S
    Арт. Ю00000021746
    Газонокосильная машина MasterYard ES1233H B&S

      Газонокосильная машина MasterYard ES1233H B&S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000021746

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем травосборника, л
      		200
      Количество режимов регулировки
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосильная машина MasterYard ES1233H применяется на больших площадях для скашивания травы. Имеет режущую деку с двумя ножами. Благодаря гидростатической трансмиссии, скорость движения трактора автоматически изменяется во время перемещения в зависимости от нагрузки. Контейнер для сбора травы легко опустошается с места оператора. Бензиновый 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt™ 3130 AVS Series гарантирует высокую производительность и надежность. Запатентованная антивибрационная система AVS, сглаживающая колебания двигателя, обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Травосборник с ручным опрокидыванием. Травосборник объемом 200 литров легко опустошается прямо с места водителя, что создает удобство при работе
        • Удобное положение. Комфортное кресло с высокой спинкой гарантирует работу без преждевременной усталости
        • Удобство. Все элементы управления, включая рычаг установки высоты кошения травы, удобно расположены и доступны с сиденья оператора
        • Дополнительное освещение. MasterYard ES1233H оснащен большими фарами для работы в темное время суток
        • Регулятор положения деки может находиться в 7 рабочих положениях (30-85 мм)
        • Долговечный, мощный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt™ 3130 AVS Series с антивибрационной системой AVS
        • Верхнее расположение клапанов (OHV) снижает расход топлива
        • Чугунная гильза цилиндра повышает износостойкость
        • Гидростатическая трансмиссия (управление движением вперед и назад осуществляется при помощи сдвоенной педали)
        • Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать траву и забрасывать её в травосборник для более эффективного использования его объема
        • Подстаканник
        • Передний бампер
        • Электромагнитное включение ножей
        • Возможность подсоединить прицепное оборудование, разбрасывателя, комплекта для мульчирования, шнекороторного снегоочистителя, цепей противоскольжия и садового катка - для выполнения широкого спектра задач