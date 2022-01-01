Газонокосильная машина MasterYard ES1233H B&S
Арт. Ю00000021746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Объем травосборника, л
|200
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Количество режимов регулировки
|7
- Газонокосильная машина MasterYard ES1233H применяется на больших площадях для скашивания травы. Имеет режущую деку с двумя ножами. Благодаря гидростатической трансмиссии, скорость движения трактора автоматически изменяется во время перемещения в зависимости от нагрузки. Контейнер для сбора травы легко опустошается с места оператора. Бензиновый 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt™ 3130 AVS Series гарантирует высокую производительность и надежность. Запатентованная антивибрационная система AVS, сглаживающая колебания двигателя, обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Травосборник с ручным опрокидыванием. Травосборник объемом 200 литров легко опустошается прямо с места водителя, что создает удобство при работе
- Удобное положение. Комфортное кресло с высокой спинкой гарантирует работу без преждевременной усталости
- Удобство. Все элементы управления, включая рычаг установки высоты кошения травы, удобно расположены и доступны с сиденья оператора
- Дополнительное освещение. MasterYard ES1233H оснащен большими фарами для работы в темное время суток
- Регулятор положения деки может находиться в 7 рабочих положениях (30-85 мм)
- Долговечный, мощный двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt™ 3130 AVS Series с антивибрационной системой AVS
- Верхнее расположение клапанов (OHV) снижает расход топлива
- Чугунная гильза цилиндра повышает износостойкость
- Гидростатическая трансмиссия (управление движением вперед и назад осуществляется при помощи сдвоенной педали)
- Ножи и специальная форма режущей деки создают мощный воздушный поток, который позволяет эффективно скашивать траву и забрасывать её в травосборник для более эффективного использования его объема
- Подстаканник
- Передний бампер
- Электромагнитное включение ножей
- Возможность подсоединить прицепное оборудование, разбрасывателя, комплекта для мульчирования, шнекороторного снегоочистителя, цепей противоскольжия и садового катка - для выполнения широкого спектра задач