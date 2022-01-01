Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
Арт. О00000038187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|890х620х660
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Снегоуборщик Master Yard ML7522 предназначен для расчистки снега и выполнения большого объёма работ. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Двигатель, который используется на данном аппарате, предназначен для работы в условиях пониженных температур. Большое количество скоростей делает работу со снегоуборщиком удобнее. Для повышения маневренности предусмотрена функция блокировки дифференциала.
Преимущества
- Самоходная машина
- 5 скоростей вперед и 2 назад - можно выбрать оптимальный режим работы в зависимости от сложности задачи;
- Дефлектор из металла дает возможность менять направление выброса снега на 190 градусов при помощи рукоятки, расположенной на корпусе машины
- Металлическая рама для повышения надежности конструкции
- Ширина обработки за один проход - 56 см
- Разблокировка колес
- Дефлектор из металла
- Срезные болты для защиты шнека от повреждений
- Управление направлением выброса