Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522

Снегоуборщик Master Yard ML7522 предназначен для расчистки снега и выполнения большого объёма работ. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Двигатель, который используется на данном аппарате, предназначен для работы в условиях пониженных температур. Большое количество скоростей делает работу со снегоуборщиком удобнее. Для повышения маневренности предусмотрена функция блокировки дифференциала.

Преимущества