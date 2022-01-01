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Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
74 990 ₽
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
    Арт. О00000038187
    Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
    Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
    Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
    Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
    Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
      Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
      Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
      Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
      Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522
      Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522

      Снегоуборщик бензиновый Master-Yard ML 7522

      74 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 238 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000038187

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		890х620х660
      Все характеристики
      74 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 238 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Снегоуборщик Master Yard ML7522 предназначен для расчистки снега и выполнения большого объёма работ. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Двигатель, который используется на данном аппарате, предназначен для работы в условиях пониженных температур. Большое количество скоростей делает работу со снегоуборщиком удобнее. Для повышения маневренности предусмотрена функция блокировки дифференциала.

        Преимущества

        • Самоходная машина
        • 5 скоростей вперед и 2 назад - можно выбрать оптимальный режим работы в зависимости от сложности задачи;
        • Дефлектор из металла дает возможность менять направление выброса снега на 190 градусов при помощи рукоятки, расположенной на корпусе машины
        • Металлическая рама для повышения надежности конструкции
        • Ширина обработки за один проход - 56 см
        • Разблокировка колес
        • Дефлектор из металла
        • Срезные болты для защиты шнека от повреждений
        • Управление направлением выброса