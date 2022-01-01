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Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522
    Арт. О00000038190
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522
      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522
      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522

      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038190

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		8
      Габариты, мм
      		820х620х660
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоуборщик MasterYard MX6522 отличается простотой и надежностью. Двигатель, который используется на данном аппарате, предназначен для работы в условиях пониженных температур и имеет систему остановки в случае снижения уровня масла для предотвращения поломки. Наличие 4 скоростей переднего хода и 2 - заднего позволяют выбрать оптимальную скорость для различных условий работы. Стальной агрессивный шнек обеспечивает возможность уборки слежавшегося снега.

        Преимущества

        • Редуктор в прочном алюминиевом корпусе для увеличения срока службы
        • Срезные болты для защиты шнека от повреждений
        • Поворот шнека рукояткой на панели управления для удобства работы
        • Металлическая рама для повышения надежности конструкции
        • Чугунная гильза цилиндра для сопротивляемости износу
        • Ширина обработки за один проход - 56см