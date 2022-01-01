Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522

Преимущества

Редуктор в прочном алюминиевом корпусе для увеличения срока службы

Срезные болты для защиты шнека от повреждений

Поворот шнека рукояткой на панели управления для удобства работы

Металлическая рама для повышения надежности конструкции

Чугунная гильза цилиндра для сопротивляемости износу

Ширина обработки за один проход - 56см

Снегоуборщик MasterYard MX6522 отличается простотой и надежностью. Двигатель, который используется на данном аппарате, предназначен для работы в условиях пониженных температур и имеет систему остановки в случае снижения уровня масла для предотвращения поломки. Наличие 4 скоростей переднего хода и 2 - заднего позволяют выбрать оптимальную скорость для различных условий работы. Стальной агрессивный шнек обеспечивает возможность уборки слежавшегося снега.