Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 6522
Арт. О00000038190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|8
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Габариты, мм
|820х620х660
- Снегоуборщик MasterYard MX6522 отличается простотой и надежностью. Двигатель, который используется на данном аппарате, предназначен для работы в условиях пониженных температур и имеет систему остановки в случае снижения уровня масла для предотвращения поломки. Наличие 4 скоростей переднего хода и 2 - заднего позволяют выбрать оптимальную скорость для различных условий работы. Стальной агрессивный шнек обеспечивает возможность уборки слежавшегося снега.
Преимущества
- Редуктор в прочном алюминиевом корпусе для увеличения срока службы
- Срезные болты для защиты шнека от повреждений
- Поворот шнека рукояткой на панели управления для удобства работы
- Металлическая рама для повышения надежности конструкции
- Чугунная гильза цилиндра для сопротивляемости износу
- Ширина обработки за один проход - 56см