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Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
    Арт. Х1302717229
    Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
    Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
    Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
    Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
    Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
      Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
      Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
      Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
      Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
      Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109

      Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1302717229

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ 13 мм MATRIX 15109 применяется при монтаже/демонтаже резьбовых шестигранных соединений. Кольцевая и открытая рабочие части имеют наклон по отношению к оси инструмента, что делает ключ более удобным для работы в труднодоступных местах. Рабочие поверхности инструмента обладают твердостью, соответствующей ГОСТ. Антикоррозийное матовое хромое покрытие убережет инструмент от появления коррозии.

        Преимущества

        • Износоустойчивость;
        • Надежность и безопасность;
        • Удобство работы в труднодоступных местах;
        • Угол наклона кольцевого зева относительно плоскости ключа в 15°;
        • Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc;
        • Эффективность в применении;
        • Антикоррозийное покрытие из хрома;
        • Прочный материал - хромованадиевая сталь.