Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109
Арт. Х1302717229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный ключ 13 мм MATRIX 15109 применяется при монтаже/демонтаже резьбовых шестигранных соединений. Кольцевая и открытая рабочие части имеют наклон по отношению к оси инструмента, что делает ключ более удобным для работы в труднодоступных местах. Рабочие поверхности инструмента обладают твердостью, соответствующей ГОСТ. Антикоррозийное матовое хромое покрытие убережет инструмент от появления коррозии.
Преимущества
- Износоустойчивость;
- Надежность и безопасность;
- Удобство работы в труднодоступных местах;
- Угол наклона кольцевого зева относительно плоскости ключа в 15°;
- Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc;
- Эффективность в применении;
- Антикоррозийное покрытие из хрома;
- Прочный материал - хромованадиевая сталь.