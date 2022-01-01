Ключ комбинированный Matrix 13мм CrV матовый хром 15109

Комбинированный ключ 13 мм MATRIX 15109 применяется при монтаже/демонтаже резьбовых шестигранных соединений. Кольцевая и открытая рабочие части имеют наклон по отношению к оси инструмента, что делает ключ более удобным для работы в труднодоступных местах. Рабочие поверхности инструмента обладают твердостью, соответствующей ГОСТ. Антикоррозийное матовое хромое покрытие убережет инструмент от появления коррозии.

Преимущества