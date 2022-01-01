Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113

Комбинированный ключ 17 мм MATRIX 15113 - это прочный и качественный инструмент, который выполнен из хромованадиевой стали. Корпус изделия надежно защищен от коррозии благодаря наличию матового хромового покрытия. Гаечный двусторонний ключ с открытым и кольцевым зевами удобен в применении, он используется при выполнении монтажных или ремонтных работ с шестигранным крепежом.

Преимущества