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Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
    Арт. Х1302717242
    Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
    Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
    Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
    Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
      Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
      Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
      Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
      Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113

      Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1302717242

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комбинированный ключ 17 мм MATRIX 15113 - это прочный и качественный инструмент, который выполнен из хромованадиевой стали. Корпус изделия надежно защищен от коррозии благодаря наличию матового хромового покрытия. Гаечный двусторонний ключ с открытым и кольцевым зевами удобен в применении, он используется при выполнении монтажных или ремонтных работ с шестигранным крепежом.

        Преимущества

        • Угол наклона кольцевого зева относительно плоскости ключа в 15°;
        • Удобная работа в труднодоступных местах;
        • Долговечность;
        • Износостойкость;
        • Прочный материал - хромованадиевая сталь;
        • Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ – 45–51 HRc).