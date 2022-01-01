Ключ комбинированный Matrix 17мм 15113
Арт. Х1302717242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный ключ 17 мм MATRIX 15113 - это прочный и качественный инструмент, который выполнен из хромованадиевой стали. Корпус изделия надежно защищен от коррозии благодаря наличию матового хромового покрытия. Гаечный двусторонний ключ с открытым и кольцевым зевами удобен в применении, он используется при выполнении монтажных или ремонтных работ с шестигранным крепежом.
Преимущества
- Угол наклона кольцевого зева относительно плоскости ключа в 15°;
- Удобная работа в труднодоступных местах;
- Долговечность;
- Износостойкость;
- Прочный материал - хромованадиевая сталь;
- Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ – 45–51 HRc).