Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)

Преимущества

Корпус обрезинен - для исключения повреждений при падении

Ремешок для подвеса

Длина ленты 7.5 м

Долгий срок службы

Рулетка 7,5 м х 25 мм Rubber MATRIX 31001 отличается наличием сразу трех фиксаторов ленты. Изготовлена из пластика и обрезинена для предотвращения поломки в случае падения. Длина ленты составляет 7.5 метров. Для увеличения стойкости к истиранию лента покрыта полимером.