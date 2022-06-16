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Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
5.0
2
299 ₽
450 ₽
Рулетки
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
    Арт. Ю00000022574
    5.0
    2
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)

      Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)

      • -151 ₽
      299 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022574
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      • -151 ₽
      299 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 7,5 м х 25 мм Rubber MATRIX 31001 отличается наличием сразу трех фиксаторов ленты. Изготовлена из пластика и обрезинена для предотвращения поломки в случае падения. Длина ленты составляет 7.5 метров. Для увеличения стойкости к истиранию лента покрыта полимером.

        Преимущества

        • Корпус обрезинен - для исключения повреждений при падении
        • Ремешок для подвеса
        • Длина ленты 7.5 м
        • Долгий срок службы