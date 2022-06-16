Рулетка Matrix Rubber 31001 (7.5 м, 25 мм)
Арт. Ю00000022574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|7.5
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка 7,5 м х 25 мм Rubber MATRIX 31001 отличается наличием сразу трех фиксаторов ленты. Изготовлена из пластика и обрезинена для предотвращения поломки в случае падения. Длина ленты составляет 7.5 метров. Для увеличения стойкости к истиранию лента покрыта полимером.
Преимущества
- Корпус обрезинен - для исключения повреждений при падении
- Ремешок для подвеса
- Длина ленты 7.5 м
- Долгий срок службы