Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
Арт. Ю00000022575
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
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- Рулетка Rubber MATRIX 31002 предназначена для измерения длин и расстояний. Пригодится при ремонте или строительстве. Ее пластиковый корпус обрезинен для защиты при падениях. Эта модель обладает тремя независимыми механизмами фиксирования ленты, что делает использование наиболее легким и удобным.
Преимущества
- Ширина - 19 мм, длина - 5 м
- Качество и долговечность