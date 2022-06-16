Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)

Преимущества

Ширина - 19 мм, длина - 5 м

Качество и долговечность

Рулетка Rubber MATRIX 31002 предназначена для измерения длин и расстояний. Пригодится при ремонте или строительстве. Ее пластиковый корпус обрезинен для защиты при падениях. Эта модель обладает тремя независимыми механизмами фиксирования ленты, что делает использование наиболее легким и удобным.