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Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
5.0
2
300 ₽
Рулетки
    Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
    Арт. Ю00000022575
    5.0
    2
    Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)

      Рулетка Matrix Rubber 31002 (5 м, 19 мм)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022575
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Rubber MATRIX 31002 предназначена для измерения длин и расстояний. Пригодится при ремонте или строительстве. Ее пластиковый корпус обрезинен для защиты при падениях. Эта модель обладает тремя независимыми механизмами фиксирования ленты, что делает использование наиболее легким и удобным.

        Преимущества

        • Ширина - 19 мм, длина - 5 м
        • Качество и долговечность