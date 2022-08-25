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Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
3.0
1
500 ₽
Угольники
    Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
    Арт. Х131570
    3.0
    1
    Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
    Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
    Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
      Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
      Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм
      Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм

      Угольник Matrix 32472 алюминиевый, литой, 300 мм

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х131570
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		угольник измерительный
      Длина большей стороны, мм
      		300
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Matrix 32472 - предназначен для разметки и проверки прямых углов при обработке и сборке изделий.

        Преимущества

        • Имеет анодированную поверхность
        • Алюминиевый измерительный профиль имеет желоб, который придает особую прочность конструкции
        • Двухсторонняя разметка с обеих сторон профиля
        • Информативные пиктограммы
        • Отверстие для подвеса