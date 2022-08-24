Угольник Matrix 32473 алюминиевый, литой, 350 мм

Преимущества

Имеет анодированную поверхность

Алюминиевый измерительный профиль имеет желоб, который придает особую прочность конструкции

Двухсторонняя разметка с обеих сторон профиля

Информативные пиктограммы

Отверстие для подвеса

Угольник Matrix 32473 - предназначен для разметки и проверки прямых углов при обработке и сборке изделий.