Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
Арт. Ю00000019686
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. давление, бар
|4
|
Габариты, мм
|248x60x187
- Финишный нейлер MATRIX 23GA 57425 используется для крепления материалов. Отличительной особенностью модели является отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Инструмент с прорезиненной ручкой обеспечивает надежный охват и не выскальзывает из рук. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.
Преимущества
- Широкая сфера применения MATRIX 23GA 57425
- Обрезиненная рукоять - для надежного хвата
- Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Вес 1.15 кг - для долгой работы без усталости
- Работа на сжатом воздухе - для повышенной взыво- и пожаробезопасности
- Возможность использования инструмента во влажных помещениях