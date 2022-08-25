Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425

Преимущества

Широкая сфера применения MATRIX 23GA 57425

Обрезиненная рукоять - для надежного хвата

Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Вес 1.15 кг - для долгой работы без усталости

Работа на сжатом воздухе - для повышенной взыво- и пожаробезопасности

Возможность использования инструмента во влажных помещениях

Финишный нейлер MATRIX 23GA 57425 используется для крепления материалов. Отличительной особенностью модели является отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Инструмент с прорезиненной ручкой обеспечивает надежный охват и не выскальзывает из рук. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.