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Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
4.0
1
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Пневматические степлеры
    Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
    Арт. Ю00000019686
    4.0
    1
    Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
    Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
    Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
    Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
      Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
      Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
      Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425
      Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425

      Пневматический финишный нейлер (шпилькозабивной пистолет) Matrix 57425

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000019686
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		4
      Габариты, мм
      		248x60x187
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Финишный нейлер MATRIX 23GA 57425 используется для крепления материалов. Отличительной особенностью модели является отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Инструмент с прорезиненной ручкой обеспечивает надежный охват и не выскальзывает из рук. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения MATRIX 23GA 57425
        • Обрезиненная рукоять - для надежного хвата
        • Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Вес 1.15 кг - для долгой работы без усталости
        • Работа на сжатом воздухе - для повышенной взыво- и пожаробезопасности
        • Возможность использования инструмента во влажных помещениях