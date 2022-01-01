Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока

Чашечная щетка Matrix 74606 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки с латунным покрытием. Посадочная резьба — М14.