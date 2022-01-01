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Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
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Чашечные корщетки для УШМ
    Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
    Арт. Х1317122170
    Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
    Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
    Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
      Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
      Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
      Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока

      Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317122170

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чашечная щетка Matrix 74606 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки с латунным покрытием. Посадочная резьба — М14.