Щетка Matrix 74606 для УШМ 125мм М14 "чашка" латун.витая проволока
Арт. Х1317122170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Чашечная щетка Matrix 74606 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки с латунным покрытием. Посадочная резьба — М14.