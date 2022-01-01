Преимущества

Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала, имеет очень долгий срок службы и прекрасно защищает инструменты при работе в неблагоприятных условиях

Содержит 14 карманов различного размера, что позволяет хранить в порядке в ней большое количество инструментов

Сумка для инструмента MATRIX 90251 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой.