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Сумка для инструмента Matrix 90251
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Сумки для инструмента
    Сумка для инструмента Matrix 90251
    Арт. X13211517
    Сумка для инструмента Matrix 90251
    Сумка для инструмента Matrix 90251
    Сумка для инструмента Matrix 90251
      Сумка для инструмента Matrix 90251
      Сумка для инструмента Matrix 90251
      Сумка для инструмента Matrix 90251

      Сумка для инструмента Matrix 90251

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13211517

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наплечный ремень
      		Нет
      С жестким каркасом
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сумка для инструмента MATRIX 90251 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой.

        Преимущества

        •  Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала, имеет очень долгий срок службы и прекрасно защищает инструменты при работе в неблагоприятных условиях
        • Содержит 14 карманов различного размера, что позволяет хранить в порядке в ней большое количество инструментов