Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197

Прямые длинногубцы MATRIX PRO 165 мм, усиленная система 17197 используется в сфере слесарных и монтажных работ. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали методом ковки, что гарантирует высокую прочность. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки и дополнительные зоны для удержания, что делает рабочий процесс более удобным. Для передачи большего усилия шарнир инструмента размещен ближе к режущим кромкам (High leverage).

Преимущества