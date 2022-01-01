Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
Арт. О00000039336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|165
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
Прямые длинногубцы MATRIX PRO 165 мм, усиленная система 17197 используется в сфере слесарных и монтажных работ. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали методом ковки, что гарантирует высокую прочность. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки и дополнительные зоны для удержания, что делает рабочий процесс более удобным. Для передачи большего усилия шарнир инструмента размещен ближе к режущим кромкам (High leverage).
Преимущества
- Длинногубцы предназначены для широкого спектра слесарных и монтажных работ (захвата и удержания предметов различной формы, а также перекусывания проводов и проволоки)
- Для передачи большего усилия шарнир инструмента размещен ближе к режущим кромкам (High leverage)
- Дополнительные зоны для захвата и удерживания (между шарниром и рукоятками)
- Изготовлены из хромованадиевой стали методом ковки
- Двухкомпонентные рукоятки