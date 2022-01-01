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Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
770 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
    Арт. О00000039336
    Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
    Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
    Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
    Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
      Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
      Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
      Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197
      Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197

      Длинногубцы прямые Matrix Pro 165 мм, усиленная система 17197

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039336

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		165
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Прямые длинногубцы MATRIX PRO 165 мм, усиленная система 17197 используется в сфере слесарных и монтажных работ. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали методом ковки, что гарантирует высокую прочность. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки и дополнительные зоны для удержания, что делает рабочий процесс более удобным. Для передачи большего усилия шарнир инструмента размещен ближе к режущим кромкам (High leverage).

        Преимущества

        • Длинногубцы предназначены для широкого спектра слесарных и монтажных работ (захвата и удержания предметов различной формы, а также перекусывания проводов и проволоки)
        • Для передачи большего усилия шарнир инструмента размещен ближе к режущим кромкам (High leverage)
        • Дополнительные зоны для захвата и удерживания (между шарниром и рукоятками)
        • Изготовлены из хромованадиевой стали методом ковки
        • Двухкомпонентные рукоятки