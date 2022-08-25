Преимущества

Краскораспылитель с типом распыления MP гарантирует высокое качество окрашивания и минимизирует потери состава

Вместительность бака позволяет обрабатывать большие площади однородным составом

За счет нижнего расположения бака руки меньше устают в процессе работы, он не загораживает обзор оператору и краскораспылитель можно ставить на поверхности

Легко настроить оптимальный режим работы благодаря регулятору расхода краски, а также возможности смены формы распыления

Можно использовать краски на основе растворителя, т.к. бак выполнен из алюминия

Пистолет изготовлен из металла, поэтому он устойчив к механическим повреждениям

Небольшой вес - для работы без усталости

Пневматический краскораспылитель Matrix 57317 с нижним бачком используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. В комплекте идет набор сопел, поэтому краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лак, шпаклевка, краска. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.