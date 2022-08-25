Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
Арт. О00000033079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
- Пневматический краскораспылитель Matrix 57317 с нижним бачком используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. В комплекте идет набор сопел, поэтому краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лак, шпаклевка, краска. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.
Преимущества
- Краскораспылитель с типом распыления MP гарантирует высокое качество окрашивания и минимизирует потери состава
- Вместительность бака позволяет обрабатывать большие площади однородным составом
- За счет нижнего расположения бака руки меньше устают в процессе работы, он не загораживает обзор оператору и краскораспылитель можно ставить на поверхности
- Легко настроить оптимальный режим работы благодаря регулятору расхода краски, а также возможности смены формы распыления
- Можно использовать краски на основе растворителя, т.к. бак выполнен из алюминия
- Пистолет изготовлен из металла, поэтому он устойчив к механическим повреждениям
- Небольшой вес - для работы без усталости