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Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
    Арт. О00000033079
    5.0
    1
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317

      Пневматический краскораспылитель Matrix 57317

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033079
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскораспылитель Matrix 57317 с нижним бачком используется для окрашивания металлических, деревянных, керамических и пластмассовых поверхностей. В комплекте идет набор сопел, поэтому краскораспылитель может работать с различными по густоте составами: лак, шпаклевка, краска. Он пригодится на стройке, в автомастерской и на мебельном производстве.

        Преимущества

        • Краскораспылитель с типом распыления MP гарантирует высокое качество окрашивания и минимизирует потери состава
        • Вместительность бака позволяет обрабатывать большие площади однородным составом
        • За счет нижнего расположения бака руки меньше устают в процессе работы, он не загораживает обзор оператору и краскораспылитель можно ставить на поверхности
        • Легко настроить оптимальный режим работы благодаря регулятору расхода краски, а также возможности смены формы распыления
        • Можно использовать краски на основе растворителя, т.к. бак выполнен из алюминия
        • Пистолет изготовлен из металла, поэтому он устойчив к механическим повреждениям
        • Небольшой вес - для работы без усталости