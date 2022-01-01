Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм

Преимущества

Круглогубцы серии Nickel предназначены для широкого спектра монтажных и слесарных работ

Инструмент имеет никелевое покрытие, что увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии

Рабочие части закалены токами высокой частоты

Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы удобны в работе

Круглогубцы 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки MATRIX NICKEL 17355 применяются в быту и профессиональных мастерских для выполнения различных ремонтно-монтажных операций. Инструмент представляет собой сочетание двухкомпонентных рукояток эргономичной формы с противоскользящими свойствами, а также захватных круглых губок, выполненных из прочной стали, закаленных токами высокой частоты и покрытых никелем для защиты от коррозии.