Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
Арт. О00000029534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь 45
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- Круглогубцы 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки MATRIX NICKEL 17355 применяются в быту и профессиональных мастерских для выполнения различных ремонтно-монтажных операций. Инструмент представляет собой сочетание двухкомпонентных рукояток эргономичной формы с противоскользящими свойствами, а также захватных круглых губок, выполненных из прочной стали, закаленных токами высокой частоты и покрытых никелем для защиты от коррозии.
Преимущества
- Круглогубцы серии Nickel предназначены для широкого спектра монтажных и слесарных работ
- Инструмент имеет никелевое покрытие, что увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии
- Рабочие части закалены токами высокой частоты
- Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы удобны в работе