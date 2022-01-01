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Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
490 ₽
Плоскогубцы
    Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
    Арт. О00000029534
    Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
    Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
    Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
    Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
      Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
      Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
      Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм
      Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм

      Круглогубцы Matrix Nickel 17355, 160 мм

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029534

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круглогубцы 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки MATRIX NICKEL 17355 применяются в быту и профессиональных мастерских для выполнения различных ремонтно-монтажных операций. Инструмент представляет собой сочетание двухкомпонентных рукояток эргономичной формы с противоскользящими свойствами, а также захватных круглых губок, выполненных из прочной стали, закаленных токами высокой частоты и покрытых никелем для защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Круглогубцы серии Nickel предназначены для широкого спектра монтажных и слесарных работ
        • Инструмент имеет никелевое покрытие, что увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии
        • Рабочие части закалены токами высокой частоты
        • Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы удобны в работе