Преимущества

Уровень работает в режиме автоматического выравнивания лучей относительно горизонта с точностью ±0,5 мм/м

Механизм самовыравнивания от повреждений при транспортировке защищает блокировка маятника

Круговой пузырьковый указатель позволяет контролировать наклон уровня

Поворотное основание уровня позволяет быстро и точно навести вертикальные линии на нужную область

Качественные диоды обеспечивают отличную видимость красных лучей на расстоянии до 10 м даже при ярком освещении

Можно отключить каждую неиспользуемую линию по отдельности, что значительно экономит заряд батареи

Уровень поставляется со штативом 5/8" в комплекте для удобства работы на высоте до 1 м

Электропитание уровня обеспечивают две батареи формата АА

Лазерный уровень Matrix ML01T 35063 предназначен для построения и контроля линий разметки. Он проецирует горизонтальную, вертикальную линии и лазерный крест. Уровень облегчает и ускоряет процесс строительных и ремонтных работ: ровно уложить кирпич, произвести облицовку стен, установить окна и двери или повесить на стену картину и полку. В комплект поставки входит штатив и сумка для переноски