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Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
    Арт. О00000033070
    5.0
    1
    Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
    Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
    Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
    Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
      Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
      Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
      Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
      Лазерный уровень Matrix ML01T 35063

      Лазерный уровень Matrix ML01T 35063

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033070
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		610x120x115
      Относительная влажность, %
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень Matrix ML01T 35063 предназначен для построения и контроля линий разметки. Он проецирует горизонтальную, вертикальную линии и лазерный крест. Уровень облегчает и ускоряет процесс строительных и ремонтных работ: ровно уложить кирпич, произвести облицовку стен, установить окна и двери или повесить на стену картину и полку. В комплект поставки входит штатив и сумка для переноски

        Преимущества

        • Уровень работает в режиме автоматического выравнивания лучей относительно горизонта с точностью ±0,5 мм/м
        • Механизм самовыравнивания от повреждений при транспортировке защищает блокировка маятника
        • Круговой пузырьковый указатель позволяет контролировать наклон уровня
        • Поворотное основание уровня позволяет быстро и точно навести вертикальные линии на нужную область
        • Качественные диоды обеспечивают отличную видимость красных лучей на расстоянии до 10 м даже при ярком освещении
        • Можно отключить каждую неиспользуемую линию по отдельности, что значительно экономит заряд батареи
        • Уровень поставляется со штативом 5/8" в комплекте для удобства работы на высоте до 1 м
        • Электропитание уровня обеспечивают две батареи формата АА