Лазерный уровень Matrix ML01T 35063
Арт. О00000033070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|610x120x115
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Относительная влажность, %
|80
- Лазерный уровень Matrix ML01T 35063 предназначен для построения и контроля линий разметки. Он проецирует горизонтальную, вертикальную линии и лазерный крест. Уровень облегчает и ускоряет процесс строительных и ремонтных работ: ровно уложить кирпич, произвести облицовку стен, установить окна и двери или повесить на стену картину и полку. В комплект поставки входит штатив и сумка для переноски
Преимущества
- Уровень работает в режиме автоматического выравнивания лучей относительно горизонта с точностью ±0,5 мм/м
- Механизм самовыравнивания от повреждений при транспортировке защищает блокировка маятника
- Круговой пузырьковый указатель позволяет контролировать наклон уровня
- Поворотное основание уровня позволяет быстро и точно навести вертикальные линии на нужную область
- Качественные диоды обеспечивают отличную видимость красных лучей на расстоянии до 10 м даже при ярком освещении
- Можно отключить каждую неиспользуемую линию по отдельности, что значительно экономит заряд батареи
- Уровень поставляется со штативом 5/8" в комплекте для удобства работы на высоте до 1 м
- Электропитание уровня обеспечивают две батареи формата АА