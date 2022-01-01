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Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
1 850 ₽
Наборы накидных гаечных ключей
    Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
    Арт. О00000033381
    Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
    Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
    Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
      Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
      Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
      Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.

      Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.

      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033381

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор накидных ключей Matrix Elliptical 15338, 8шт., с зеркальным хромированием, из стали CrV, предназначен для откручивания и закручивания болтовых соединений диаметром 6-22 мм. Он будет полезен слесарям, строителям, автомеханикам и другим мастерам при проведении ремонтных работ. Накидной ключ гораздо удобнее рожкового, т.к. вращение происходит без отрыва от детали.

        Преимущества

        • Хромованадиевая сталь, из которой выполнены ключи, отличается повышенной твердостью и износостойкостью, поэтому они легко выдерживают интенсивное использование
        • Ключи изготовлены по стандартам ГОСТ: твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC
        • Зеркальное хромоникелевое покрытие не сходит со временем, обеспечивает надежную защиту от образования коррозии
        • 12-гранный кольцевой профиль обеспечивает увеличенную площадь контакта с резьбовыми соединениями, такое решение позволяет снизить риск повреждения крепежа
        • Отклоненные от рукоятки рабочие части облегчают работу в труднодоступных местах
        • Пластмассовый держатель в комплекте упрощает транспортировку и хранение ключей