Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.

Преимущества

Хромованадиевая сталь, из которой выполнены ключи, отличается повышенной твердостью и износостойкостью, поэтому они легко выдерживают интенсивное использование

Ключи изготовлены по стандартам ГОСТ: твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC

Зеркальное хромоникелевое покрытие не сходит со временем, обеспечивает надежную защиту от образования коррозии

12-гранный кольцевой профиль обеспечивает увеличенную площадь контакта с резьбовыми соединениями, такое решение позволяет снизить риск повреждения крепежа

Отклоненные от рукоятки рабочие части облегчают работу в труднодоступных местах

Пластмассовый держатель в комплекте упрощает транспортировку и хранение ключей

Набор накидных ключей Matrix Elliptical 15338, 8шт., с зеркальным хромированием, из стали CrV, предназначен для откручивания и закручивания болтовых соединений диаметром 6-22 мм. Он будет полезен слесарям, строителям, автомеханикам и другим мастерам при проведении ремонтных работ. Накидной ключ гораздо удобнее рожкового, т.к. вращение происходит без отрыва от детали.