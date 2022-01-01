Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15338 6-22 мм, 8 шт.
Арт. О00000033381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
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Материал
|хромованадиевая сталь
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- Набор накидных ключей Matrix Elliptical 15338, 8шт., с зеркальным хромированием, из стали CrV, предназначен для откручивания и закручивания болтовых соединений диаметром 6-22 мм. Он будет полезен слесарям, строителям, автомеханикам и другим мастерам при проведении ремонтных работ. Накидной ключ гораздо удобнее рожкового, т.к. вращение происходит без отрыва от детали.
Преимущества
- Хромованадиевая сталь, из которой выполнены ключи, отличается повышенной твердостью и износостойкостью, поэтому они легко выдерживают интенсивное использование
- Ключи изготовлены по стандартам ГОСТ: твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC
- Зеркальное хромоникелевое покрытие не сходит со временем, обеспечивает надежную защиту от образования коррозии
- 12-гранный кольцевой профиль обеспечивает увеличенную площадь контакта с резьбовыми соединениями, такое решение позволяет снизить риск повреждения крепежа
- Отклоненные от рукоятки рабочие части облегчают работу в труднодоступных местах
- Пластмассовый держатель в комплекте упрощает транспортировку и хранение ключей