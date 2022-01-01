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Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
790 ₽
Молотки кровельщика
    Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
    Арт. О00000034551
    Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
    Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
    Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
    Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
      Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
      Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
      Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
      Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г

      Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034551

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		кровельный
      Вес бойка, кг
      		0.6
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток кровельщика Matrix «optimal» 10626 с головкой весом 600 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой — профессиональный ударный инструмент, применяемый при выполнении кровельных работ. Он позволяет забивать и извлекать гвозди для придания им ровной формы, а также отгибать кромки и пробивать отверстия в кровельном материале. На ударной поверхности бойка имеются глубокие поперечные насечки, предотвращающие соскальзывание с гвоздя.

        Преимущества

        • Головка характеризуется высоким показателем прочности, т.к. изготовлена из среднеуглеродистой стали 45
        • Рабочие части устойчивы к повреждениям в результате ударных нагрузок, поскольку закалены до 45-55 HRC
        • Головка покрыта бесцветным лаком, защищающим от коррозии и продлевающим срок службы инструмента
        • Боек оснащен магнитным держателем для гвоздя, что позволяет работать одной рукой
        • Сердечником рукоятки является фибергласовый стержень, обеспечивающий высокую механическую прочность
        • Рукоятка поглощает колебания от удара, защищая руку мастера от отдачи
        • За счет резиновой рифленой поверхности рукоятка не выскальзывает из ладони, повышая комфорт и безопасность эксплуатации
        • Отверстие для подвешивания облегчает хранение и транспортировку инструмента