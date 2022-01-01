Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г

Преимущества

Головка характеризуется высоким показателем прочности, т.к. изготовлена из среднеуглеродистой стали 45

Рабочие части устойчивы к повреждениям в результате ударных нагрузок, поскольку закалены до 45-55 HRC

Головка покрыта бесцветным лаком, защищающим от коррозии и продлевающим срок службы инструмента

Боек оснащен магнитным держателем для гвоздя, что позволяет работать одной рукой

Сердечником рукоятки является фибергласовый стержень, обеспечивающий высокую механическую прочность

Рукоятка поглощает колебания от удара, защищая руку мастера от отдачи

За счет резиновой рифленой поверхности рукоятка не выскальзывает из ладони, повышая комфорт и безопасность эксплуатации

Отверстие для подвешивания облегчает хранение и транспортировку инструмента

Молоток кровельщика Matrix «optimal» 10626 с головкой весом 600 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой — профессиональный ударный инструмент, применяемый при выполнении кровельных работ. Он позволяет забивать и извлекать гвозди для придания им ровной формы, а также отгибать кромки и пробивать отверстия в кровельном материале. На ударной поверхности бойка имеются глубокие поперечные насечки, предотвращающие соскальзывание с гвоздя.