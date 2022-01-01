Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
Арт. О00000034551
Молоток кровельщика Matrix "optimal" 10626, фибергласовая обрезиненная рукоятка, 600 г
Арт. О00000034551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|кровельный
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Вес бойка, кг
|0.6
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- Молоток кровельщика Matrix «optimal» 10626 с головкой весом 600 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой — профессиональный ударный инструмент, применяемый при выполнении кровельных работ. Он позволяет забивать и извлекать гвозди для придания им ровной формы, а также отгибать кромки и пробивать отверстия в кровельном материале. На ударной поверхности бойка имеются глубокие поперечные насечки, предотвращающие соскальзывание с гвоздя.
Преимущества
- Головка характеризуется высоким показателем прочности, т.к. изготовлена из среднеуглеродистой стали 45
- Рабочие части устойчивы к повреждениям в результате ударных нагрузок, поскольку закалены до 45-55 HRC
- Головка покрыта бесцветным лаком, защищающим от коррозии и продлевающим срок службы инструмента
- Боек оснащен магнитным держателем для гвоздя, что позволяет работать одной рукой
- Сердечником рукоятки является фибергласовый стержень, обеспечивающий высокую механическую прочность
- Рукоятка поглощает колебания от удара, защищая руку мастера от отдачи
- За счет резиновой рифленой поверхности рукоятка не выскальзывает из ладони, повышая комфорт и безопасность эксплуатации
- Отверстие для подвешивания облегчает хранение и транспортировку инструмента