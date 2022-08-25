Пневматический нейлер-степлер 3 в 1 Matrix 57427, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA/16GA, скобы 18 GA

Преимущества

Широкая сфера применения MATRIX 57427

Обрезиненная рукоять - для надежного хвата

Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Работа на сжатом воздухе - для повышенной взрыво- и пожаробезопасности

Регулятор глубины - для отсутствия царапин и сколов на материале

Возможность использования инструмента во влажных помещениях

Пневматический нейлер-степлер с регулировкой глубины MATRIX 3 в 1 57427 используется для крепления материалов. Регулировка глубины обеспечивает отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Надежный хват инструмента в руках обеспечивает прорезиненная рукоять. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.