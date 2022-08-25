Пневматический нейлер-степлер 3 в 1 Matrix 57427, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA/16GA, скобы 18 GA
Арт. О00000022638
Пневматический нейлер-степлер 3 в 1 Matrix 57427, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA/16GA, скобы 18 GA
Арт. О00000022638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. давление, бар
|7
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Габариты, мм
|315x264x54
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- Пневматический нейлер-степлер с регулировкой глубины MATRIX 3 в 1 57427 используется для крепления материалов. Регулировка глубины обеспечивает отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Надежный хват инструмента в руках обеспечивает прорезиненная рукоять. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.
Преимущества
- Широкая сфера применения MATRIX 57427
- Обрезиненная рукоять - для надежного хвата
- Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Работа на сжатом воздухе - для повышенной взрыво- и пожаробезопасности
- Регулятор глубины - для отсутствия царапин и сколов на материале
- Возможность использования инструмента во влажных помещениях