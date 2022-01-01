Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061

Преимущества

Рабочие части изготовлены методом ковки стали хромованадиевой группы, это обеспечивает высокую прочность инструмента

Твердость режущих поверхностей составляет 56-62 HRC благодаря закалке высокочастотными токами, что гарантирует долгий срок службы инструмента

Стальные части защищены оксидированием от коррозии, поэтому плоскогубцы прослужат долго

Между рукоятками и шарниром имеются дополнительные зоны для захвата и удержания, что расширяет возможности инструмента

На двухкомпонентных рукоятки имеются зоны с «шагренью», обеспечивающие надежный хват и комфорт во время работы

Комбинированные плоскогубцы Matrix PRO 17061 длиной 210 мм, с усиленной системой, используются для фиксации и удерживания плоских деталей, а также разрезания проволоки или проводов. Смещение шарнира к режущим кромкам позволяет передавать большее усилие и увеличивает эффективность реза. Плоскогубцы предназначены для профессионального применения в сфере строительства и ремонта.