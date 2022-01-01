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Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
1 130 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
    Арт. О00000039333
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061

      Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061

      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039333

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		210
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные плоскогубцы Matrix PRO 17061 длиной 210 мм, с усиленной системой, используются для фиксации и удерживания плоских деталей, а также разрезания проволоки или проводов. Смещение шарнира к режущим кромкам позволяет передавать большее усилие и увеличивает эффективность реза. Плоскогубцы предназначены для профессионального применения в сфере строительства и ремонта.

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены методом ковки стали хромованадиевой группы, это обеспечивает высокую прочность инструмента
        • Твердость режущих поверхностей составляет 56-62 HRC благодаря закалке высокочастотными токами, что гарантирует долгий срок службы инструмента
        • Стальные части защищены оксидированием от коррозии, поэтому плоскогубцы прослужат долго
        • Между рукоятками и шарниром имеются дополнительные зоны для захвата и удержания, что расширяет возможности инструмента
        • На двухкомпонентных рукоятки имеются зоны с «шагренью», обеспечивающие надежный хват и комфорт во время работы