Плоскогубцы комбинированные Matrix Pro 210 мм, усиленная система 17061
Арт. О00000039333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|210
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Комбинированные плоскогубцы Matrix PRO 17061 длиной 210 мм, с усиленной системой, используются для фиксации и удерживания плоских деталей, а также разрезания проволоки или проводов. Смещение шарнира к режущим кромкам позволяет передавать большее усилие и увеличивает эффективность реза. Плоскогубцы предназначены для профессионального применения в сфере строительства и ремонта.
Преимущества
- Рабочие части изготовлены методом ковки стали хромованадиевой группы, это обеспечивает высокую прочность инструмента
- Твердость режущих поверхностей составляет 56-62 HRC благодаря закалке высокочастотными токами, что гарантирует долгий срок службы инструмента
- Стальные части защищены оксидированием от коррозии, поэтому плоскогубцы прослужат долго
- Между рукоятками и шарниром имеются дополнительные зоны для захвата и удержания, что расширяет возможности инструмента
- На двухкомпонентных рукоятки имеются зоны с «шагренью», обеспечивающие надежный хват и комфорт во время работы