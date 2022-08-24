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Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
5.0
1
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Пневматические степлеры
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
    Арт. О00000007011
    5.0
    1
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426

      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007011
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		7.7
      Габариты, мм
      		273x83x263
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426 работает с двумя типами оснастки: гвозди и скобы 18GA. Он пригодится при сборке мебели и деревянных каркасов, для обшивки и утепления дома, при установке окон, дверей, плинтусов, напольных покрытий или для упаковки. Низкий расход воздуха позволяет использовать его с любыми типами компрессоров.

        Преимущества

        • Специальный предохранитель не допускает случайного выпуска оснастки, это защищает оператора от травм, а рабочий материал от повреждений
        • Индикатор заполнения магазина позволяет отслеживать наличие оснастки без необходимости его яткрытия
        • В магазин вмещается до 80 скоб или 100 гвоздей, что позволяет снизить частоту заправок
        • Корпус изготовлен из металла, это значительно повышает прочность нейлера-степлера
        • Рукоятка с обрезиненным основанием удобно лежит в руке и не проскальзывает в процессе работы
        • Малый вес нейлера-степлера позволяет работать долгое время без усталости
        • В комплекте есть набор ключей и масленка для технического обслуживания