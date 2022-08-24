Преимущества

Специальный предохранитель не допускает случайного выпуска оснастки, это защищает оператора от травм, а рабочий материал от повреждений

Индикатор заполнения магазина позволяет отслеживать наличие оснастки без необходимости его яткрытия

В магазин вмещается до 80 скоб или 100 гвоздей, что позволяет снизить частоту заправок

Корпус изготовлен из металла, это значительно повышает прочность нейлера-степлера

Рукоятка с обрезиненным основанием удобно лежит в руке и не проскальзывает в процессе работы

Малый вес нейлера-степлера позволяет работать долгое время без усталости

В комплекте есть набор ключей и масленка для технического обслуживания

Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426 работает с двумя типами оснастки: гвозди и скобы 18GA. Он пригодится при сборке мебели и деревянных каркасов, для обшивки и утепления дома, при установке окон, дверей, плинтусов, напольных покрытий или для упаковки. Низкий расход воздуха позволяет использовать его с любыми типами компрессоров.