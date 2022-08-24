Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426
Арт. О00000007011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. давление, бар
|7.7
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Габариты, мм
|273x83x263
- Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57426 работает с двумя типами оснастки: гвозди и скобы 18GA. Он пригодится при сборке мебели и деревянных каркасов, для обшивки и утепления дома, при установке окон, дверей, плинтусов, напольных покрытий или для упаковки. Низкий расход воздуха позволяет использовать его с любыми типами компрессоров.
Преимущества
- Специальный предохранитель не допускает случайного выпуска оснастки, это защищает оператора от травм, а рабочий материал от повреждений
- Индикатор заполнения магазина позволяет отслеживать наличие оснастки без необходимости его яткрытия
- В магазин вмещается до 80 скоб или 100 гвоздей, что позволяет снизить частоту заправок
- Корпус изготовлен из металла, это значительно повышает прочность нейлера-степлера
- Рукоятка с обрезиненным основанием удобно лежит в руке и не проскальзывает в процессе работы
- Малый вес нейлера-степлера позволяет работать долгое время без усталости
- В комплекте есть набор ключей и масленка для технического обслуживания