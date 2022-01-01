Преимущества

Изделие высшего сорта изготовлено из высококачественных материалов, поэтому имеет долгий срок службы

Стальной инструмент не подвержен коррозии, имеет высокие прочностные показатели

Лопата покрыта лакокрасочным покрытием

Лопата штыковая остроконечная Mawipro Рельсовая сталь К-2 - изготовленная из рельсовой стали, потребуется при выполнении ряда работ на стройке, в огороде, на дачном или приусадебном участке. Без нее невозможно будет выполнить самые необходимые действия, это универсальный садовый инструмент.