Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2
Арт. О00000041313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|совковая
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Черенок в комплекте
|Нет
- Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2 - изготовленная из рельсовой стали, потребуется при выполнении ряда работ на стройке, в огороде, на дачном или приусадебном участке. Без нее невозможно будет выполнить самые необходимые действия, это универсальный садовый инструмент.
Преимущества
- Изделие высшего сорта изготовлено из высококачественных материалов, поэтому имеет долгий срок службы
- Стальной инструмент не подвержен коррозии, имеет высокие прочностные показатели
- Лопата покрыта лакокрасочным покрытием