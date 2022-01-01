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Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2
340 ₽
Совковые лопаты
    Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2
    Арт. О00000041313
    Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2
    Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2
      Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2
      Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2

      Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041313

      Характеристики

      Производитель
      		Mawipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата совковая Mawipro Рельсовая сталь S-2 - изготовленная из рельсовой стали, потребуется при выполнении ряда работ на стройке, в огороде, на дачном или приусадебном участке. Без нее невозможно будет выполнить самые необходимые действия, это универсальный садовый инструмент.

        Преимущества

        • Изделие высшего сорта изготовлено из высококачественных материалов, поэтому имеет долгий срок службы
        • Стальной инструмент не подвержен коррозии, имеет высокие прочностные показатели
        • Лопата покрыта лакокрасочным покрытием