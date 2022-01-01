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Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
Найти аналог
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
    Арт. Ю00000022583
    Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
    Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
    Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
    Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
    Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
      Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
      Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
      Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
      Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
      Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л

      Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000022583

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло 4T HD (1 л) MaxCut 850930705 с повышенным содержанием присадок надежно защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации и обеспечивает чистоту двигателя, хорошие антикорозийные и противоизносные свойства. Высококачественное и эффективное используется в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, устанавливаемых на газонокосилках, культиваторах, генераторах, мотоблоках, минитракторах и прочей техники.

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Специальная формула масла способствует стабильности масляной пленки и охлаждению поршней, подшипников коленчатого вала и других деталей двигателя