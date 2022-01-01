Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л
Арт. Ю00000022583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
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- Масло 4T HD (1 л) MaxCut 850930705 с повышенным содержанием присадок надежно защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации и обеспечивает чистоту двигателя, хорошие антикорозийные и противоизносные свойства. Высококачественное и эффективное используется в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, устанавливаемых на газонокосилках, культиваторах, генераторах, мотоблоках, минитракторах и прочей техники.
Преимущества
- Высокое качество
- Специальная формула масла способствует стабильности масляной пленки и охлаждению поршней, подшипников коленчатого вала и других деталей двигателя