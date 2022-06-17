Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
5.0
1
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
    Арт. О00000009629
    5.0
    1
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
      Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
      Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)

      Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009629
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, гранит, керамика, стекло
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный TURBO GLASS PREMIUM предназначен для работы с армированным бетоном, стеклом, гранитом, керамикой (керамической плиткой).

        Преимущества

        • Диск отличается своей тонкостью, благодаря чему работает без сколов, оставляя чистый рез
        • Корпус диска оснащен фланцем для надежности в работе