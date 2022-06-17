Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Glass Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
Арт. О00000009629
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, гранит, керамика, стекло
- Диск алмазный TURBO GLASS PREMIUM предназначен для работы с армированным бетоном, стеклом, гранитом, керамикой (керамической плиткой).
Преимущества
- Диск отличается своей тонкостью, благодаря чему работает без сколов, оставляя чистый рез
- Корпус диска оснащен фланцем для надежности в работе