Круг лепестковый торцевой MD-STARS 125мм P60
Арт. О00000016534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Лепестковый круг MD-STARS является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву и другим материалам. Изготовлен из прямоугольных элементов шлифовальной шкурки на тканевой основе, которые расположены в виде веера на подложке из стекловолокна.