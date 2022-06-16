Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны Megabreeze КС-33-002
5.0
2
4 450 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Megabreeze КС-33-002
Арт. X169751539
5.0
2
Смеситель для ванны Megabreeze КС-33-002
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Megabreeze КС-33-002

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X169751539
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
540 ₽
5.0
Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
Нить-герметик Гермент 15 м Момент 1319575
410 ₽
Нить-герметик Гермент 15 м Момент 1319575
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
80 ₽
5.0
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель MEGABREEZE КС-33-002 предназначен для установки в ванных комнатах. Изделие выполнено из латуни и обладает однорычажной системой регулировки температуры и напора воды. В качестве запорного клапана, регулирующего напор воды, выступает керамический картридж. Смеситель прост в эксплуатации и надежен за счет настенного способа установки и материала изготовления – латуни. Дизайн изделия изящен и эргономичен.

    Преимущества

    • Настенный способ установки смесителя отличается прочностью и надежностью конструкции
    • Изделие выполнено из латуни – материала, зарекомендовавшего себя в качестве наиболее популярного для смесителей
    • Российский бренд MEGABREEZE предлагает гарантию в 5 лет на смеситель MEGABREEZE КС-33-002 по цене, способной приятно удивить