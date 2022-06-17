Кран-букса для классической серии Megabreeze Крест К-2
Арт. Ю00000028345
Характеристики
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Производитель
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Двойной излив
|Нет
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Гибкий излив
|Нет
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Защита рукояти от нагрева
|Нет
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Угол поворота излива, град
|180
Кран-букса керамическая с резьбой это приспособление, устанавливаемое на крановый смеситель. Вентильная головка приспособлена для открытия и закрытия потока воды в кране. Латунный сплав, из которого изготовлено это устройство, отличается длительным сроком службы, твердостью и безопасностью. Внутри находится керамическая деталь, которая позволяет открывать кран плавно, не проворачивая вентиль полностью, и издавая минимум шума при работе. Благодаря своей конструкции и надежному материалу изготовления, купить кран-буксу для MEGABREEZE Крест К-2 можно для эксплуатации в бытовых и в промышленных масштабах.
Преимущества латунного крана-буксы для MEGABREEZE Крест К-2:
- Открывает кран плавно;
- Экономит воду;
- Почти не издает шума;
- Позволяет открыть поток воды не открывая кран целиком.
Комплектация:
- Кран-букса;
- Упаковка.