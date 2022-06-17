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Кран-букса для классической серии Megabreeze Крест К-2
5.0
2
210 ₽
Смесители
    Кран-букса для классической серии Megabreeze Крест К-2
    Арт. Ю00000028345
    5.0
    2
    Кран-букса для классической серии Megabreeze Крест К-2

      Кран-букса для классической серии Megabreeze Крест К-2

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000028345
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Двойной излив
      		Нет
      Гибкий излив
      		Нет
      Защита рукояти от нагрева
      		Нет
      Угол поворота излива, град
      		180
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кран-букса керамическая с резьбой это приспособление, устанавливаемое на крановый смеситель. Вентильная головка приспособлена для открытия и закрытия потока воды в кране. Латунный сплав, из которого изготовлено это устройство, отличается длительным сроком службы, твердостью и безопасностью. Внутри находится керамическая деталь, которая позволяет открывать кран плавно, не проворачивая вентиль полностью, и издавая минимум шума при работе. Благодаря своей конструкции и надежному материалу изготовления, купить кран-буксу для MEGABREEZE Крест К-2 можно для эксплуатации в бытовых и в промышленных масштабах.

        Преимущества латунного крана-буксы для MEGABREEZE Крест К-2:

        • Открывает кран плавно;
        • Экономит воду;
        • Почти не издает шума;
        • Позволяет открыть поток воды не открывая кран целиком.

        Комплектация:

        • Кран-букса;
        • Упаковка.