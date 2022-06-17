Кран-букса для классической серии Megabreeze Крест К-2

Кран-букса керамическая с резьбой это приспособление, устанавливаемое на крановый смеситель. Вентильная головка приспособлена для открытия и закрытия потока воды в кране. Латунный сплав, из которого изготовлено это устройство, отличается длительным сроком службы, твердостью и безопасностью. Внутри находится керамическая деталь, которая позволяет открывать кран плавно, не проворачивая вентиль полностью, и издавая минимум шума при работе. Благодаря своей конструкции и надежному материалу изготовления, купить кран-буксу для MEGABREEZE Крест К-2 можно для эксплуатации в бытовых и в промышленных масштабах.

Преимущества латунного крана-буксы для MEGABREEZE Крест К-2:

Открывает кран плавно;

Экономит воду;

Почти не издает шума;

Позволяет открыть поток воды не открывая кран целиком.

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