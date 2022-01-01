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Смеситель для кухни Megabreeze СМ-40 "Диско"
4 130 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Megabreeze СМ-40 "Диско"
Арт. О00000032575
Смеситель для кухни Megabreeze СМ-40 "Диско"
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Megabreeze СМ-40 "Диско"

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4 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032575

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Направление струи
вертикальное
Двойной излив
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины.

    Преимущества

    • Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца
    • Смеситель имеет двухвентельное управление с керамическими кран-буксами