- Персональная скидка
Смеситель для кухни Megabreeze СМ-40 "Диско"
Арт. О00000032575
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Смеситель с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины.
Преимущества
- Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца
- Смеситель имеет двухвентельное управление с керамическими кран-буксами