Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-011

Преимущества

Материал: Латунь

Керамический картридж 35 мм

Элегантный дизайн

Надежная сборка

Удобство использования

Смеситель MEGABREEZE KC-11-011 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-11-011 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет.