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Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-017
5.0
2
3 980 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-017
Арт. Ю00000026694
5.0
2
Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-017
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-017

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3 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000026694
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Однорычажный смеситель MEGABREEZE KC-11-017 с фиксированным изливом предназначен для установки на раковину (мойку). Имеет керамический картридж. Высота излива 60 мм, а длина 104 мм. Для монтажа необходимо одно отверстие. Изготовлен из латуни. Смеситель MEGABREEZE KC-11-017 обладает лаконичным современным дизайном.

    Преимущества

    • Вероятность поломки с протечкой у однорычажных смесителей заметно ниже
    • Однорычажные смесители требуют меньше движений для открытия и закрытия воды
    • Латунные смесители гораздо надежнее аналогов из силумина, обладают повышенной износостойкостью, не подвержены коррозии