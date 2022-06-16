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Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-018
Арт. Ю00000026695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Однорычажный смеситель MEGABREEZE KC-11-018 с фиксированным изливом предназначен для установки на раковину (мойку). Имеет керамический картридж. Высота излива 11,2 см, а длина 12,4 см. Для монтажа необходимо одно отверстие. Изготовлен из латуни. Смеситель MEGABREEZE KC-11-018, как и все смесители серии Оренсе, обладает лаконичным современным дизайном.
Преимущества
- Вероятность поломки с протечкой у однорычажных смесителей заметно ниже
- Однорычажные смесители требуют меньше движений для открытия и закрытия воды
- Латунные смесители гораздо надежнее аналогов из силумина, обладают повышенной износостойкостью, не подвержены коррозии