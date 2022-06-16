Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-018

Однорычажный смеситель MEGABREEZE KC-11-018 с фиксированным изливом предназначен для установки на раковину (мойку). Имеет керамический картридж. Высота излива 11,2 см, а длина 12,4 см. Для монтажа необходимо одно отверстие. Изготовлен из латуни. Смеситель MEGABREEZE KC-11-018, как и все смесители серии Оренсе, обладает лаконичным современным дизайном.

Преимущества