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Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-018
5.0
1
4 940 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-018
Арт. Ю00000026695
5.0
1
Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-018
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Megabreeze КС-11-018

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4 940 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000026695
5.0
1

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 940 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Однорычажный смеситель MEGABREEZE KC-11-018 с фиксированным изливом предназначен для установки на раковину (мойку). Имеет керамический картридж. Высота излива 11,2 см, а длина 12,4 см. Для монтажа необходимо одно отверстие. Изготовлен из латуни. Смеситель MEGABREEZE KC-11-018, как и все смесители серии Оренсе, обладает лаконичным современным дизайном.

    Преимущества

    • Вероятность поломки с протечкой у однорычажных смесителей заметно ниже
    • Однорычажные смесители требуют меньше движений для открытия и закрытия воды
    • Латунные смесители гораздо надежнее аналогов из силумина, обладают повышенной износостойкостью, не подвержены коррозии