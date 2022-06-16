Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-017
Арт. Ю00000026638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Смеситель MEGABREEZE KC-31-017 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-31-017 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет.
Преимущества
- Материал: Латунь
- Элегантный дизайн
- Надежная сборка
- Удобство использования