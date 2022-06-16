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Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-017
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-017
    Арт. Ю00000026638
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-017

      Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-017

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000026638
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель MEGABREEZE KC-31-017 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-31-017 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет.

        Преимущества

        • Материал: Латунь
        • Элегантный дизайн
        • Надежная сборка
        • Удобство использования