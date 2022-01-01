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Мегаомметр Е6-32
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Мегаомметры
    Мегаомметр Е6-32
    Арт. geototal_692
    Мегаомметр Е6-32

      Мегаомметр Е6-32

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      Нет в наличии
      Арт. geototal_692

      Характеристики

      Мин. переменное напряжение, В
      		40
      Макс. переменное напряжение, В
      		700
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Элемент питания
      		АА
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мегаомметр е6-32 предназначен для измерения электрического сопротивления элементов изоляции (далее — сопротивление изоляции) цепей, не находящихся под напряжением. Мегаомметры измеряют напряжение переменного тока в случае его наличия на объекте измерения. Мегаомметр Е6-32 дополнительно измеряет:
        • электрическое сопротивление соединений проводников (далее — сопротивление металлосвязи);
        • параметры устройств защиты от перенапряжения (классификационное напряжение ограничителей перенапряжения при протекании постоянного тока 1 мА, статическое напряжение пробоя разрядников на постоянном токе).

        Преимущества

        • Автоматический выбор диапазонов измерения
        • Жидкокристаллический дисплей
        • Индикация состояния внутреннего источника питания
        • Защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений
        • Высокая помехоустойчивость