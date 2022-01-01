электрическое сопротивление соединений проводников (далее — сопротивление металлосвязи);

параметры устройств защиты от перенапряжения (классификационное напряжение ограничителей перенапряжения при протекании постоянного тока 1 мА, статическое напряжение пробоя разрядников на постоянном токе).

Преимущества

Автоматический выбор диапазонов измерения

Жидкокристаллический дисплей

Индикация состояния внутреннего источника питания

Защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений

Высокая помехоустойчивость

Мегаомметр е6-32 предназначен для измерения электрического сопротивления элементов изоляции (далее — сопротивление изоляции) цепей, не находящихся под напряжением. Мегаомметры измеряют напряжение переменного тока в случае его наличия на объекте измерения. Мегаомметр Е6-32 дополнительно измеряет: