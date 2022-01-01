Мегаомметр Е6-32
Арт. geototal_692
Характеристики
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Мин. переменное напряжение, В
|40
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Макс. переменное напряжение, В
|700
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Элемент питания
|АА
- Мегаомметр е6-32 предназначен для измерения электрического сопротивления элементов изоляции (далее — сопротивление изоляции) цепей, не находящихся под напряжением. Мегаомметры измеряют напряжение переменного тока в случае его наличия на объекте измерения. Мегаомметр Е6-32 дополнительно измеряет:
- электрическое сопротивление соединений проводников (далее — сопротивление металлосвязи);
- параметры устройств защиты от перенапряжения (классификационное напряжение ограничителей перенапряжения при протекании постоянного тока 1 мА, статическое напряжение пробоя разрядников на постоянном токе).
Преимущества
- Автоматический выбор диапазонов измерения
- Жидкокристаллический дисплей
- Индикация состояния внутреннего источника питания
- Защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений
- Высокая помехоустойчивость