Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град
Арт. geototal_307
Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град
Арт. geototal_307
Характеристики
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Производитель
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Внесен в госреестр
|Нет
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Поверка
|Нет
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Тип
|угломер
Описание:Электронный уровень-угломер с транспортиром и встроенным цифровым дисплеем. Точное определение угла даже в труднодоступных местах. Для обычных измерений и измерений над головой, для высоких нагрузок.
Преимущества:
- Магнитная система крепления;
- Рифлёные боковые поверхности;
- Порошковое покрытие;
- Электростатическая надежность;