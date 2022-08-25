Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град

Описание:

Преимущества:

Магнитная система крепления;

Рифлёные боковые поверхности;

Порошковое покрытие;

Электростатическая надежность;

Электронный уровень-угломер с транспортиром и встроенным цифровым дисплеем. Точное определение угла даже в труднодоступных местах. Для обычных измерений и измерений над головой, для высоких нагрузок.