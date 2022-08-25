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Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град
4.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град
    Арт. geototal_307
    4.0
    1
    Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град

      Многофункциональный угломер механический электронный Stabila AWM 60 см, диапазон 0.15 град

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_307
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Электронный уровень-угломер с транспортиром и встроенным цифровым дисплеем. Точное определение угла даже в труднодоступных местах. Для обычных измерений и измерений над головой, для высоких нагрузок.

        Преимущества:

        • Магнитная система крепления;
        • Рифлёные боковые поверхности;
        • Порошковое покрытие;
        • Электростатическая надежность;