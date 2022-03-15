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Мембрана обратного осмоса Aquakit 964 М
5.0
2
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Для насосов и насосных станций
    Мембрана обратного осмоса Aquakit 964 М
    Арт. X16910802141
    5.0
    2
    Мембрана обратного осмоса Aquakit 964 М

      Мембрана обратного осмоса Aquakit 964 М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мембрана обратного осмоса изготовлена из полимерной пленки, свернутой в рулон. Принцип действия мембраны обратного осмоса заключается в отделении мембраной молекул воды от растворенных в ней примесей. Вот наиболее «проблемные» примеси, которые задерживаются при работе мембраны обратного осмоса:
        • бактерии и вирусы;
        • ионы железа и тяжелых металлов;
        • соли металлов;
        • нитраты;
        • пестициды и гербициды;
        • различные токсины промышленного характера.
        Вероятность задерживания микроорганизмов, бактерий и вирусов более 99,%. Эффективно задерживаются и органические соединения. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус.