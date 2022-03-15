Мембрана обратного осмоса Aquakit 964 М

бактерии и вирусы;

ионы железа и тяжелых металлов;

соли металлов;

нитраты;

пестициды и гербициды;

различные токсины промышленного характера.

Мембрана обратного осмоса изготовлена из полимерной пленки, свернутой в рулон. Принцип действия мембраны обратного осмоса заключается в отделении мембраной молекул воды от растворенных в ней примесей. Вот наиболее «проблемные» примеси, которые задерживаются при работе мембраны обратного осмоса:Вероятность задерживания микроорганизмов, бактерий и вирусов более 99,%. Эффективно задерживаются и органические соединения. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус.