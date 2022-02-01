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Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 Г 9024
5.0
2
1 365 ₽
Для насосов и насосных станций
    Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 Г 9024
    Арт. X16945136
    5.0
    2
    Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 Г 9024

      Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 Г 9024

      1 365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16945136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Тип
      		мембрана гидроаккумулятора
      Материал
      		бутиловая резина
      Вес, кг
      		0.32
      Все характеристики
      1 365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подробное описание товара:

        Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 л (EPDM) D.90 предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.
        Мембрана эластична, её ступенчатая расширяющаяся форма полностью предотвращает контакт воды с корпусом гидроаккумулятора. Не допускается попадание в мембрану посторонних предметов, это может привести к ее разрыву. Запрещается использовать для горючих, химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны. Материал мембраны - бутилкаучук. Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения.