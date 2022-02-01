Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 Г 9024

Подробное описание товара:

Мембрана эластична, её ступенчатая расширяющаяся форма полностью предотвращает контакт воды с корпусом гидроаккумулятора. Не допускается попадание в мембрану посторонних предметов, это может привести к ее разрыву. Запрещается использовать для горючих, химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны. Материал мембраны - бутилкаучук. Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения.

Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 24 л (EPDM) D.90 предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.