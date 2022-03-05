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Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 50 Г 9050
5.0
2
2 830 ₽
Для насосов и насосных станций
    Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 50 Г 9050
    Арт. X16945137
    5.0
    2
    Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 50 Г 9050

      Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 50 Г 9050

      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16945137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Тип
      		мембрана гидроаккумулятора
      Материал
      		бутиловая резина
      Все характеристики
      2 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мембрана гидроаккумулятора ДЖИЛЕКС 50 Г 9050 используется, чтобы осуществлять сепарацию одну камеру гидроаккумулятора на две, в одна из которых будет содержать воду, а другая останется незаполненным воздушным пространством. Применяется для горизонтальных водных аккумуляторов. Мембрана Джилекс 9050 изготовлена из бутилового каучука, отличающегося прочностью и износостойкостью. Имеет несквозное отверстие. Благодаря своей герметичности мембрана может использоваться даже для систем водоснабжения питьевой воды.

        Преимущества мембраны гидроаккумулятора 50 Г Джилекс 9050:

        • Герметичная;
        • Выносливая;
        • Долговечная;
        • Труднорастяжимая.

        Комплектация:

        • Мембрана;
        • Упаковка.