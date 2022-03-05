Мембрана гидроаккумулятора Джилекс 50 Г 9050
Арт. X16945137
Характеристики
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Производитель
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Тип
|мембрана гидроаккумулятора
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Материал
|бутиловая резина
Мембрана гидроаккумулятора ДЖИЛЕКС 50 Г 9050 используется, чтобы осуществлять сепарацию одну камеру гидроаккумулятора на две, в одна из которых будет содержать воду, а другая останется незаполненным воздушным пространством. Применяется для горизонтальных водных аккумуляторов. Мембрана Джилекс 9050 изготовлена из бутилового каучука, отличающегося прочностью и износостойкостью. Имеет несквозное отверстие. Благодаря своей герметичности мембрана может использоваться даже для систем водоснабжения питьевой воды.
Преимущества мембраны гидроаккумулятора 50 Г Джилекс 9050:
- Герметичная;
- Выносливая;
- Долговечная;
- Труднорастяжимая.
Комплектация:
- Мембрана;
- Упаковка.