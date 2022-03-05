Мембрана гидроаккумулятора ДЖИЛЕКС 50 Г 9050 используется, чтобы осуществлять сепарацию одну камеру гидроаккумулятора на две, в одна из которых будет содержать воду, а другая останется незаполненным воздушным пространством. Применяется для горизонтальных водных аккумуляторов. Мембрана Джилекс 9050 изготовлена из бутилового каучука, отличающегося прочностью и износостойкостью. Имеет несквозное отверстие. Благодаря своей герметичности мембрана может использоваться даже для систем водоснабжения питьевой воды.

Преимущества мембраны гидроаккумулятора 50 Г Джилекс 9050:

Герметичная;

Выносливая;

Долговечная;

Труднорастяжимая.

Комплектация: