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Мешалка для миксеров Энкор 27414 (120x600 мм, М14)
5.0
2
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Насадки миксеры (мешалки)
    Мешалка для миксеров Энкор 27414 (120x600 мм, М14)
    Арт. Х131239
    5.0
    2
    Мешалка для миксеров Энкор 27414 (120x600 мм, М14)

      Мешалка для миксеров Энкор 27414 (120x600 мм, М14)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка-миксер Энкор 27414 используется при работе с дрелями-миксерами для перемешивания лакокрасочных смесей, строительных растворов и других текучих материалов.

        Преимущества

        • Имеет прочную сбалансированную конструкцию, это обеспечивает плавность хода
        • Вращение может осуществляться в обоих направлениях вокруг оси
        • Хвостовик М14