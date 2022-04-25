Мешалка для миксеров Энкор 27414 (120x600 мм, М14)
Арт. Х131239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|120
- Насадка-миксер Энкор 27414 используется при работе с дрелями-миксерами для перемешивания лакокрасочных смесей, строительных растворов и других текучих материалов.
Преимущества
- Имеет прочную сбалансированную конструкцию, это обеспечивает плавность хода
- Вращение может осуществляться в обоих направлениях вокруг оси
- Хвостовик М14