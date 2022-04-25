Мешалка для миксеров Энкор 27414 (120x600 мм, М14)

Преимущества

Имеет прочную сбалансированную конструкцию, это обеспечивает плавность хода

Вращение может осуществляться в обоих направлениях вокруг оси

Хвостовик М14

Насадка-миксер Энкор 27414 используется при работе с дрелями-миксерами для перемешивания лакокрасочных смесей, строительных растворов и других текучих материалов.